Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,51 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 11,51 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 11,54 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 11,46 GBP. Zuletzt wechselten via London 8.680.819 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,54 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Gewinne von 0,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,99 GBP am 20.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 56,66 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,61 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

