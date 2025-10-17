DAX23.765 -2,1%Est505.575 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1701 +0,1%Öl60,35 -1,1%Gold4.339 +0,3%
ROUNDUP: BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt

17.10.25 09:58 Uhr
MADRID (dpa-AFX) - Rückschlag für die spanische Großbank BBVA: Sie konnte die Aktionäre der spanischen Banco Sabadell (Banco de Sabadell SA) erneut nicht überzeugen und kann den Konkurrenten daher nicht wie geplant übernehmen. Damit geht die BBVA wie schon vor fünf Jahren leer aus.

Damals hatte die Großbank schon einmal versucht, den kleineren Konkurrenten zu schlucken. Die BBVA kündigte im Gegenzug einen Aktienrückkauf in "signifikanter" Höhe an. Die im EuroStoxx 50 notierte BBVA-Aktie zog am Freitag deutlich an.

Der Kurs der BBVA-Anteile stieg in den ersten Handelsminuten um mehr als zehn Prozent auf 17,38 Euro und kletterte damit auf den höchsten Stand seit 2007. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber mit einem Plus von sieben Prozent immer noch mit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex.

Die Aktie befindet sich seit einiger Zeit im Höhenflug. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Börsenwert der BBVA um fast 80 Prozent auf rund 98 Milliarden Euro an. Die Bank zählt damit zu den wertvollsten Banken der Eurozone. Die Banco-Sabadell-Papiere verloren am Freitag im frühen Handel rund sechs Prozent.

Nur etwas mehr als ein Viertel der Banco-Sabadell-Aktionäre haben die BBVA-Offerte angenommen, wie die Aufsichtsbehörde CNMV vom Donnerstagabend in Madrid mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen.

Dass drei Viertel der Sabadell-Anteilseigner das BBVA-Angebot ablehnten, ist ein großer Rückschlag für den seit 2018 amtierenden BBVA-Verwaltungsratschef Carlos Torres. Dieser hatte geglaubt, die Investoren überzeugen zu können. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg TV sagte er, dass er nach dem erneut gescheiterten Übernahmeversuch nicht zurücktreten will.

Mit der Übernahme der Banco Sabadell hätte die BBVA ihr heimisches Geschäft deutlich ausgebaut und damit ihre Abhängigkeit von der Entwicklung in Mexiko, Südamerika und der Türkei reduziert. Wichtigster Markt für die BBVA war im ersten Halbjahr Mexiko. Das Geschäft in Südamerika und der Türkei war zuletzt in etwa so groß wie das in Spanien.

Die BBVA hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen gemessen am Schlusskurs der BBVA-Aktie am Donnerstag mit etwas mehr als 16 Milliarden Euro, was grob dem Sabadell-Börsenwert zum gleichen Zeitpunkt entsprach.

Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Großbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen ließen./zb/err/jha/

