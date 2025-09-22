BBVA Aktie
Marktkap. 94,41 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Mit der Aufbesserung der Übernahmeofferte für die heimische Konkurrentin Banco Sabadell liege die spanische Bank immer noch am unteren Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb Inigo Vega in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Die Sabadell-Führung werde das kaum überzeugen./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,07 €
|Abst. Kursziel*:
10,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,63%
|
Analyst Name:
Inigo Vega
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|12.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
