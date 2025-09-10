BBVA Aktie
Marktkap. 91,68 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die europäischen Banken seien aufgrund verbesserter Renditeaussichten zuletzt aufgewertet worden und würden derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bestehe Potenzial für weitere Kursanstiege. Allerdings machten anhaltende geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten den Sektor angesichts der starken Entwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Outperform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,65 €
|Abst. Kursziel*:
11,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)