BBVA Aktie
Marktkap. 90,82 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,49 €
|Abst. Kursziel*:
14,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name:
Inigo Vega
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)