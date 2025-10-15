DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN! Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
16,85 EUR +1,38 EUR +8,89 %
STU
16,70 EUR +0,70 EUR +4,38 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,82 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

13:46 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,85 EUR 1,38 EUR 8,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,49 €		 Abst. Kursziel*:
14,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Inigo Vega 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:46 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 BBVA Outperform RBC Capital Markets
23.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

dpa-afx Branchenweite Verluste Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa
dpa-afx BBVA-Aktie springt dennoch an: Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt
Dow Jones BBVA scheitert mit feindlicher Übernahmeofferte für Sabadell
finanzen.net Erste Schätzungen: BBVA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net BBVA-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Dow Jones BBVA-Aktie in Grün: Zwischendividende auf Rekordhoch
Financial Times Spain’s BBVA fails in hostile bid for Sabadell
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, TE Connectivity, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria and AppLovin
Business Times BBVA has 8 billion euros to fund mandatory bid for Sabadell if needed: CEO
Financial Times Dirty tricks claims by BBVA mar end of Spanish banking’s takeover battle
EN, Banco Bilbao BBVA partners with Mastercard and Sabre Direct Pay to transform travel agency payments in Mexico
EN, Banco Bilbao BBVA shareholders, including those of Banco Sabadell who tender their shares, will receive a record interim dividend of €0.32 per share
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila: “We will surpass 50 percent because it’s an exceptional offer. A second takeover bid is uncertain and BBVA would never proceed unless the price remained the same”
Financial Times BBVA battle for TSB owner presents investors with a prisoner’s dilemma
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen