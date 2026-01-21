DAX24.869 +1,3%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

ROUNDUP: Deutsche Börse will Allfunds für Milliardensumme kaufen - Kurssprünge

22.01.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allfunds Group PLC Registered Shs
8,26 EUR 0,18 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
87,69 EUR 0,52 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
215,50 EUR 6,00 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse setzt zur größten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds (Allfunds Group) vor. Deutschlands größter Börsenbetreiber bietet den Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie in Form einer Bardividende. Insgesamt summiert sich das Angebot auf 5,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwochabend in Eschborn mitteilte. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten am Donnerstag gut an.

Wer­bung

Die Aktie der Deutschen Börse gewann kurz nach Handelsstart rund 4,4 Prozent auf 218,40 Euro und war damit einer der stärksten Titel im Dax. Das Papier von Allfunds legte um 4,3 Prozent auf 8,30 Euro zu. Damit lag der Kurs jedoch noch unter der Übernahmeofferte. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt und hatte dabei bereits den nun gebotenen Kaufpreis genannt.

Allfunds bietet Managern und Verkäufern von Investmentfonds Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen. Das verwaltete Vermögen von Allfunds belief sich Ende 2025 auf rund 1,7 Billionen Euro. Die größten Aktionäre des spanisch-britischen Unternehmens sind der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas, die in Summe knapp die Hälfte der Anteile halten.

Die Direktoren von Allfunds unterstützten die geplante Übernahme einstimmig, teilte die Deutsche Börse weiter mit. Fast 49 Prozent des Allfunds-Aktienkapitals seien bereits angedient worden, die Schwelle liegt bei 75 Prozent.

Wer­bung

Die Deutsche Börse rechnet damit, dass der Gesamtkonzern seine jährlichen Kosten durch den Zusammenschluss um 60 Millionen Euro vor Steuern senken kann. Einen Vollzug der Übernahme erwartet sie vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2027.

Die Übernahme werde eine "harmonisierte Plattform mit globaler Reichweite" schaffen, die es Privatanlegern erleichtere, ihre Ersparnisse in Kapitalanlagen wie Investmentfonds zu investieren. Bereits im November hatte die Deutsche Börse erklärt, von einer kombinierten Plattform könnten Kunden und die EU-Aktienmärkte erheblich profitieren.

Kommt der Deal zustande, wäre es die größte Übernahme in der Geschichte der Deutschen Börse. Der bisher teuerste Zukauf des Börsenbetreibers war die Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp für 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Wer­bung

Branchenexperte Enrico Bolzoni von der US-Bank JPMorgan rechnet damit, dass Allfunds gleich im ersten Jahr nach der Übernahme mit einem hohen einstelligen Prozentsatz positiv zum Gewinn der Deutschen Börse beiträgt. Dem Aktienkurs des Dax-Konzerns traut er weiterhin einen Anstieg auf 298 Euro zu.

Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner will Deutschlands größten Börsenbetreiber mit der Übernahme noch unabhängiger von Börsenschwankungen machen. Diesen Kurs hatte bereits sein Vorgänger Theodor Weimer eingeschlagen./als/stw/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allfunds Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allfunds Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
09:51Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
11.12.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
11.12.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:51Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
14.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
06.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen