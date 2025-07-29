DAX24.070 -0,4%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,59 +2,1%Dow44.125 -0,1%Nas21.440 -0,1%Bitcoin103.191 +0,8%Euro1,1621 -0,2%Öl66,83 +0,8%Gold3.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street startet stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI,DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt Aktien von Zalando und ABOUT YOU in Rot: Zalando plant Squeeze-Out von ABOUT YOU - Termin für HV festgelegt
Manchester United-Aktie im Plus: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United Manchester United-Aktie im Plus: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP: Hypoport erholt sich mit dem Immobilienmarkt - doch die Aktie sackt ab

11.08.25 15:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
173,20 EUR -11,20 EUR -6,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Erholungskurs. Umsatz und operativer Gewinn sollen im laufenden Jahr wie geplant steigen, wie das Unternehmen bei Bekanntgabe seiner endgültigen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mitteilte. Für die Hypoport-Aktie ging es jedoch deutlich abwärts.

Wer­bung

Nach anfänglichen Kursgewinnen verlor das Papier bis zum Nachmittag fast sechs Prozent auf 174 Euro und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Kleinwerte-Index SDAX. Im bisherigen Jahresverlauf hatte sein Kurs bereits heftig geschwankt - zwischen etwa 152 und 228 Euro. Nach den Kursverlusten vom Montag wurde die Aktie noch drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.

Dabei berichtete Hypoport-Chef Ronald Slabke von einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten und sieht das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen.

"Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Slabke. Das Unternehmen begründet diese Entwicklung auch mit einer abnehmenden Attraktivität von Mietwohnungen. Der Mietwohnungsmarkt falle für die Mitte der Gesellschaft zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb aus, hatte Hypoport schon 2024 mitgeteilt.

Wer­bung

Im ersten Halbjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 16 Millionen Euro. Dies entspricht ziemlich genau den vorläufigen Zahlen, die Hypoport schon Ende Juli vorgelegt hatte. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft 10,9 Millionen Euro, ebenfalls fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Zum Firmennetz von Hypoport gehören Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten. Größtes Segment ist Europace, eine Plattform für Finanzierungen von Immobilien, Bausparprodukte und Ratenkredite.

Hypoport war aus der Fusion der 1954 gegründeten Dr. Klein & Co. AG und der Europace AG hervorgegangen. Slabke selbst hatte als Geschäftsführer bei Dr. Klein angefangen und Hypoport 1999 in einem von ihm organisierten sogenannten Management-Buyout übernommen./stw/mne/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hypoport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hypoport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
18.07.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
17.06.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
13.05.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
17.06.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
13.05.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen