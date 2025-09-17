RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 35,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 35,30 EUR zu. Bei 35,50 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,25 EUR. Zuletzt wechselten 20.067 RTL-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 9,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je RTL-Aktie.

