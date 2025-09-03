AKTIE IM FOKUS: RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der RTL Group (RTL) sind am Freitag auf ein Hoch seit August 2023 gesprungen. Händler verwiesen als Treiber darauf, dass RTL einen recht hohen Preis für zuletzt angekündigte Aktienrückkäufe zahle. Etwa zehn Prozent betrug am Morgen das Plus bei dem Medienkonzern, dessen Kurs über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie kletterte. RTL hob sich damit positiv ab vom Konkurrenten ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE), dessen Kurs sich nur knapp im Plus bewegte.

Anfang September war bekannt geworden, dass im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zu vier Millionen Aktien zurückgekauft werden sollen, um diese dann bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können. RTL teilte nun mit, dass der endgültige Kaufpreis auf 37,85 Euro je Aktie und damit ganz am oberen Ende der damals genannten Spanne festgesetzt wurde. Laut Mitteilung wurden RTL knapp 3,2 Millionen Aktien angedient./tih/stk

