DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktienkurs im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag stabil

29.09.25 09:29 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag stabil

Die Aktie von RTL zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der RTL-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,05 EUR -0,10 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 35,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,25 EUR zu. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,15 EUR nach. Mit einem Wert von 35,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 343 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 32,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,08 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen