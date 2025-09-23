RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RTL zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der RTL-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,15 EUR.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 35,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,25 EUR zu. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,15 EUR nach. Mit einem Wert von 35,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 343 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 32,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,08 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

