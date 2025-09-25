RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 34,95 EUR ab.

Die RTL-Aktie musste um 15:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 34,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 34,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.285 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,15 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,33 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,75 EUR je Aktie.

