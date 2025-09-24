RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 35,05 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 35,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 34,85 EUR. Bei 35,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.006 RTL-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 38,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Abschläge von 32,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,04 Mrd. EUR gelegen.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant