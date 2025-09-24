RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der RTL

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 35,00 EUR abwärts.

Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 35,00 EUR ab. Bei 35,00 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.193 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,43 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,75 EUR je Aktie.

