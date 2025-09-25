DAX23.618 +0,4%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,30 -0,5%Gold3.745 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Intel 855681 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an? Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

26.09.25 12:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 35,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 35,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,35 EUR. Zuletzt wechselten 7.119 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen