RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,00 EUR ab.
Die RTL-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 35,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 35,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,35 EUR. Zuletzt wechselten 7.119 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,43 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
