RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag mit roter Tendenz

25.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,15 EUR ab.

RTL
35,30 EUR 0,05 EUR 0,14%
Die RTL-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,15 EUR abwärts. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,10 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 35,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 229 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Abschläge von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,08 EUR je RTL-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Analysen zu RTL

