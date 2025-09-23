RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 35,00 EUR.

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 35,00 EUR abwärts. Bei 34,95 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.341 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,14 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 32,43 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

