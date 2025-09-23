RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag im Minus

Kurs der RTL

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RTL. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,05 EUR ab.

Die RTL-Aktie wies um 15:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 34,95 EUR. Bei 35,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.391 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 10,98 Prozent wieder erreichen. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

