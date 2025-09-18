DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Nachmittag auf rotes Terrain

19.09.25 16:10 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 35,10 EUR ab.

Das Papier von RTL befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 35,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 34,70 EUR. Bei 36,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.726 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 9,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,62 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,21 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,41 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

