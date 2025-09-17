DAX23.654 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
Kursentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit Kursabschlägen

18.09.25 12:07 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 36,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
36,75 EUR -0,30 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 36,80 EUR. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 36,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.255 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 5,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 55,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
