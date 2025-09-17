DAX23.611 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.204 +0,4%Nas22.532 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Blick auf Aktienkurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

18.09.25 16:11 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 36,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
36,15 EUR -0,90 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 36,10 EUR ab. Die RTL-Aktie sank bis auf 36,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,00 EUR. Zuletzt wechselten 139.494 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 7,76 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 52,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
