RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR nach.

Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR ab. In der Spitze büßte die RTL-Aktie bis auf 34,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,15 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.082 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 33,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,21 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,41 EUR an.

Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

