RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,00 EUR zu. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,00 EUR zu. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 17.006 Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,21 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

RTL-Aktie legt deutlich zu: Weniger eigene Aktien angedient als geplant

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet