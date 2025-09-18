RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag im Minus

RTL im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR ab.

Die RTL-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 35,40 EUR. Bei 36,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.963 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

