DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag im Minus

19.09.25 09:27 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR ab.

Die RTL-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 35,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 35,40 EUR. Bei 36,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.963 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

