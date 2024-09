RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Tendenz

RWE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 32,74 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 32,74 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,85 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.543 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 8,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent verringert.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von RWE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

