RWE Aktie News: RWE am Mittag ohne große Veränderung

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,63 EUR. Bei 41,03 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 465.266 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,64 EUR fiel das Papier am 15.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,985 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 50,85 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 183,33 Prozent gesteigert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,86 EUR je RWE-Aktie.

