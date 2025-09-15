RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 36,16 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 36,38 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 36,11 EUR. Bei 36,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 31.783 Aktien.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

