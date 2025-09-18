DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
So entwickelt sich RWE

RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

19.09.25 12:06 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,27 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 35,30 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,45 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,26 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.974 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
11:51RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:51RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
