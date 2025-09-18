RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,30 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 35,30 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,45 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,26 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.974 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren bedeutet

Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UBS AG: RWE-Aktie erhält Buy