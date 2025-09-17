RWE Aktie News: RWE zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 35,39 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,39 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 35,45 EUR. Bei 35,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 25.280 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,56 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

