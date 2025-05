RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag im Minus

Kurs der RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 32,18 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 32,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 32,10 EUR. Bei 32,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.431.773 RWE-Aktien.

Bei 35,92 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,62 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

