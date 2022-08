RWE Aktie News: RWE am Nachmittag billiger

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 43,04 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 42,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 756.509 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,67 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 45,06 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,69 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.792,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

