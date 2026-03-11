RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich für die kommenden Jahre höhere Ziele. 2031 soll das Ergebnis je Aktie auf 4,40 Euro anwachsen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Essen mit. 2025 hatte RWE laut angepassten Werten 2,50 Euro erreicht. Für 2026 prognostizieren die Essener 2,55 Euro und für das kommende Jahr dann 3,05 Euro. Dies wäre für 2026 mehr als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger. Grundlage für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.

Die Aktionäre sollen zudem stärker am Gewinn beteiligt werden: RWE kündigte an, die Dividende zukünftig jährlich um 10 Prozent zu erhöhen, statt bislang um 5 bis 10 Prozent. So wollen die Essener für 2025 je Aktie 1,20 Euro ausschütten, für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Analysten hatten hier weniger erwartet.