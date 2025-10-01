SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Mittag

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 226,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 226,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 224,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 178.282 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 24,94 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,51 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

