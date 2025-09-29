DAX23.704 -0,2%ESt505.491 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

30.09.25 09:26 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 225,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
224,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 225,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 224,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.132 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 198,52 EUR. Mit Abgaben von 11,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
