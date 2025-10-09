DAX24.660 +0,3%Est505.660 +0,2%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,35 +0,4%Gold4.031 -0,2%
Blick auf SAP SE-Kurs

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

09.10.25 09:26 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 238,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
SAP SE
236,75 EUR -1,30 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SAP SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 238,20 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 40.842 Stück.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 15,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 204,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 16,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
