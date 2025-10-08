SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 237,45 EUR. Bei 239,25 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 235,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 540.797 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 200,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

