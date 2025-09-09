SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Plus

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 234,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 236,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 449.766 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 191,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,18 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,33 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

