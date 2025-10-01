SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 224,50 EUR. Mit einem Wert von 225,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 439.072 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,67 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,70 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

