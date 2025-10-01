DAX24.071 +0,8%Est505.574 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Blick auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Mittwochnachmittag ein

01.10.25 16:09 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
227,35 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 224,50 EUR. Mit einem Wert von 225,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 439.072 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,67 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,70 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie

SAP-Aktie stabil: Auftrag in Milliardenhöhe von US Army gesichert

SAP-Aktie nach Ermittlungen durch EU-Kommission deutlich unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SAP AG

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen