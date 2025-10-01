SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 225,70 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 225,70 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,80 EUR ab. Bei 225,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.337 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 25,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 198,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 13,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

