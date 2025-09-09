SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 228,75 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 228,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 228,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 729.393 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (191,62 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,23 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 294,33 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,03 Mrd. EUR – ein Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 5 Jahren verdient

Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie