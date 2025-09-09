DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
So bewegt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

10.09.25 09:25 Uhr
SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 234,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
234,95 EUR 3,85 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SAP SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 234,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 235,00 EUR. Bei 235,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.755 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 191,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 18,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 294,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

