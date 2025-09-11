SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 220,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 220,40 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 259.230 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 197,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 11,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

