DAX24.393 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktienkurs aktuell

SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Montagvormittag vor

13.10.25 09:23 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 232,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
232,65 EUR 3,60 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 232,40 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 232,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.510 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 13,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen