SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 232,40 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 232,40 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 232,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.510 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 13,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

