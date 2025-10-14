SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Dienstagmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 231,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 231,05 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 228,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 269.020 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 18,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

