Blick auf SAP SE-Kurs

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

14.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 229,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
229,95 EUR -2,55 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 229,70 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 229,70 EUR. Mit einem Wert von 230,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.688 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 10,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 21.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
