SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer

14.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 228,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
232,25 EUR -0,25 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 228,90 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,45 EUR nach. Bei 230,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 598.887 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR ab. Mit Abgaben von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
