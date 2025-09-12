DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit KursVerlusten

15.09.25 12:09 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 218,80 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 218,80 EUR abwärts. Bei 218,50 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 220,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 245.015 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 22,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,03 Mrd. EUR – ein Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

