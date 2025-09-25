SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 224,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 224,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 221,90 EUR ein. Bei 225,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 344.836 Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,28 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 198,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 11,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie nach Ermittlungen durch EU-Kommission deutlich unter Druck

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingebracht

SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden