SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 216,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 216,85 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 586.111 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,74 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,69 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,33 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

