Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Nachmittag nach

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 197,15 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 197,15 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 195,25 EUR. Mit einem Wert von 204,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 44.138 Stück.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Zuwachs von 48,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 15,77 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,816 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 860,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verloren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen