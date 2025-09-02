Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 198,00 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 198,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 198,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.132 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,19 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 16,14 Prozent sinken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,816 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

